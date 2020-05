Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 29.05.2020

Goslar (ots)

Diebstahl / Seesen - Stadt

Am Donnerstag, 28.05.2020, gegen 17:30 Uhr, entwendete die bislang unbekannte Beschuldigte aus der geöffneten Geldkassette, welche sich in der frei zugänglichen Grillhütte des Geschädigten befand, 270 Euro Bargeld. Der Geschädigte konnte dem Begleiter der Beschuldigten das Geld wieder abnehmen. Die Personen flüchteten unerkannt in Richtung des Discounters "Jawoll". Ein am Tatort zurückgelassenes Fahrrad wurde sichergestellt.

