Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PI Goslar

Goslar (ots)

Pressebericht PI Goslar

Jugendlicher nach Einbrüchen in Untersuchungshaft genommen

Wie seinerzeit berichtet, war es seit dem 28. April 2020 im Stadtgebiet von Goslar zu zahlreichen Einbrüchen in Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten und Geschäften gekommen. Hierbei wurden Bargeld, Computerteile und technische Geräte entwendet. Am 9.Mai wurden dann drei Jugendliche auf frischer Tat betroffen, als sie in die Realschule "Goldene Aue" in Goslar einbrachen. Sie konnten nach einer kurzen Flucht festgenommen werden, wurden polizeilich vernommen und anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben. Damals waren ca. 400 Euro Bargeld entwendet worden. Zudem war nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Die polizeiliche Sachbearbeitung wurde durch das Jugendkommissariat der Polizei Goslar übernommen. Durch weitere Ermittlungen konnten von hier aus einem dieser drei Festgenommenen, einem 16-jährigen, ehemaligen Goslarer, zumindest zwei weitere der Taten aus der Reihe der beschriebenen Einbrüche zugeordnet werden. Unter anderem konnten Teile des Diebesgutes bei einer Durchsuchung bei ihm aufgefunden werden. Bei den ihm nachgewiesenen Taten war ein Gesamt-schaden von mehr als 15.000 Euro entstanden. Dieses Ermittlungsergebnis wurde der Staatsanwaltschaft in Braunschweig mitgeteilt und führte zum Erlass eines Untersuchungshaftbefehles. Am vergangenen Freitag konnte der Jugendliche festgenommen werden und befindet sich nun in einer Jugendarrestanstalt. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

Bock

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell