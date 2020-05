Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 26.05.2020

Goslar (ots)

Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen aufgeklärt

Am Mo., 25.05.2020, 11.08 Uhr, befuhr ein Klein-Lkw die Kattunstraße in Lautenthal, Richtung Bischofsthal. Hierbei streifte er mit dem Heck einen dort geparkten Transporter am Außenspiegel und beschädigte ihn dadurch. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen merkten sich jedoch Kennzeichenfragmente, so dass die Langelsheimer Polizei kurz darauf den Unfallverursacher auf einer Baustelle in Lautenthal ausmachen konnte. Es handelte sich um einen 39-jährigen Mann aus Bad Gandersheim. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

