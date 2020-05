Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Sachbeschädigung an Cabrio

Zeugenaufruf

Tennenbronn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein in der Löwenstraße in Tennenbronn abgestelltes Fiat Cabriolet massiv beschädigt. Unter anderem wurde vermutlich mit einem Hammer auf das Fahrzeug eingeschlagen. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist zu vermuten, dass der Täter auch auf das Dach geklettert ist; hier fand sich ein Schuhabdruck. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schramberg, Tel.: 07422/27010.

