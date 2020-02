Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Straftäter verhaftet

Zittau (ots)

Am 14. Februar 2020 ging der Bundespolizei ein wegen Straßenverkehrsgefährdung gesuchter Straftäter ins Netz. Der 23-jährige Pole war gegen 10:25 Uhr in Zittau unterwegs als er durch die Beamten mit dem Haftbefehl des Amtsgerichts Görlitz konfrontiert wurde. Demnach war gegen den Mann im November 2019 die Untersuchungshaft angeordnet worden. Er wurde in die JVA Görlitz eingeliefert.

