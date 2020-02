Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schon wieder Vandalen am Bahnhof Löbau

Löbau (ots)

Nachdem bereits am 12. Februar 2020 die Schaukästen auf den Bahnsteigen 1 und 3 zerstört wurden, kam es am Bahnhof Löbau am 13. Februar 2020 erneut zu Zerstörungen. Diesmal wurden die vorher eingeschlagenen Scheiben der Infotafeln in den Gleisbereich geworfen, eine Sitzbankgruppe zerstört, Pflastersteine herausgehebelt und mit schwarzem Edding der Treppenaufgang zum Bahnsteig 2/3 beschmiert. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach wird den Bahnhof Löbau in den kommenden Tagen verstärkt im Blick haben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell