Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Rheine (ots)

Nach einem Vorfall, der sich am Freitagabend (29.11.), gegen 19.20 Uhr, auf der Matthiasstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein 27-jähriger Mann aus Rheine hatte im Cafe Einstein randaliert und Gäste beleidigt. Als das Personal ihn "vor die Tür setzte", nahm er ein dort abgestelltes Fahrrad und warf es auf die Fahrbahn der Matthiasstraße. Ein herannahender PKW musste ausweichen und stark abbremsen. Der Fahrer dieses Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215, zu melden.

