Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Kindergarten: In der Zeit vom Freitag, den 22.05.2020, 16.00 Uhr bis zur Feststellung am Montag, den 25.05.2020, 09.56 Uhr, versuchte/n bislang unbekannte/r Täter in einen im Rohbau befindlichen Gebäudetrakt am Kindergarten in Harlingerode einzubrechen. Allerdings gelang es dem/den Täter/n nicht die Tür zu öffnen und in das Gebäude zu gelangen.

Einbruch in Büroräume bei Fahrzeughändler in Harlingerode: Bislang unbekannte/r Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag, den 24.05.2020, 18.00 Uhr bis Montag, den 25.05.2020, 07.20 Uhr, Zutritt auf das Gelände eines Fahrzeughändlers im Gewerbegebiet Bad Harzburg Nord in Harlingerode. Hier wurde ein Fenster am Bürogebäude aufgebrochen. Anschließend entwendeten der oder die Täter eine Summe von über 2000,- Euro an Bargeld.

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei in Westerode: Unbekannte/r Täter besprühte/n das Vereinshaus des Sportvereins in der Fasanenstraße in Westerode mittels Lacksprühdose. Beschmiert wurden Fenster, Türen, Boden und Wände mit unterschiedlichen Motiven. Verübt wurde die Tat zwischen Freitag, den 22.05.2020, 11.00 Uhr, bis Montag, den 25.05.2020, 19.00 Uhr.

Verkehrsunfall am Montag, den 25.05.2020, 14.30 Uhr, in Goslar-Weddingen: Ein 79jähriger Radfahrer wollte auf der Bergenroder Straße von seinem Fahrrad absteigen. Hierbei verlor er sein Gleichgewicht und stürzte. Im selben Moment kam ihm ein Pkw Hyundai entgegen, so dass es zu einem Anstoß mit dem Außenspiegel am Pkw kam. Durch den Aufprall verletzte sich der Radfahrer jedoch schwer, so dass er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert werden musste. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 250,- Euro.

Einbruch in Werkhalle in Vienenburg: Zwischen Samstag, den 23.05.2020, 18.00 Uhr, und Montag, den 25.05.2020, 07.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Werkhalle auf einem Firmengelände in Vienenburg an der Glück-Auf-Straße. Nachdem sich der oder die bislang unbekannte/n Täter Zugang auf das Gelände verschafft hatte/n, wurde die Tür zu einer Werkhalle aufgehebelt. Nach Aufbrechen eines Spindes wurde daraus eine Metallaufbewahrungsbox entnommen und ein kleinerer Geldbetrag entwendet. Anzeige wegen Farbschmiererei in Vienenburg: Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Freitag, den 22.05.2020, 18.30 Uhr bis Montag, den 25.05.2020, 07.20 Uhr, an der Oberschule in Vienenburg mittels verschiedenfarbiger Stifte die Türen, Fußboden und Wände. Die Schriftzeichen fanden sich außerdem auf der Zuwegung zum Schulhof sowie an einem Klettergerüst in der Außenanlage des Sportplatzes.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell