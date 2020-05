Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar

Goslar (ots)

Pressebereicht PI Goslar

Geschäftseinbruch in Bad Harzburg In der Nacht zum Montag überkletterten unbekannte Täter einen Zaun, um auf das Gelände eines Motorradgeschäftes im Bad Harzburger Gewerbegebiet Hackelkamp zu gelangen. Hier hebelten sie ein Fenster des Geschäftsgebäudes auf und kletterten in das Gebäude. Dort wurde dann in einem Büro ein Tresorwürfel gewaltsam geöffnet und eine dreistellige Summe an Bargeld entwendet.

Firmeneinbruch in Vienenburg Im Laufe des vergangenen Wochenendes gelangten unbekannte Täter auf das Firmengelände eines Steinmetzbetriebes in der Glück-Auf-Straße in Vienenburg. Hier wurde eine Metalltür aufgebrochen und die Täter konnten in das Betriebsgebäude gelangen. Dort wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und Behältnisse geöffnet. Letztendlich wurden aus einer Kasse ca. 100 Euro Bargeld mitgenommen.

Bock

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell