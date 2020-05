Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg von Freitag, dem 22.05.2020 bis Sonntag, dem 24.05.2020

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitag, dem 22.05.2020, gegen 15.40 Uhr, wollte eine 49-jährige Vienenburgerin mit ihrem Pkw von der K 46 nach links auf den Parkplatz des Erdbeerfelds abbiegen. Hierbei übersieht sie den entgegenkommenden Pkw einer 46-jährigen Bad Harzburgerin. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die danach nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden müssen. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Beide Fahrzeugführerinnen werden leicht verletzt und ins Krankenhaus Goslar verbracht.

Körperverletzung

Am Freitag, dem 22.05.2020, gegen 17.30 Uhr, kam es in der Liebfrauenstraße zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 31-jähriger Bad Harzburger einem 32-jährigen aus Goslar Mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht schlug. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

Betrug

Am Samstag, dem 23.05.2020, gegen 10.50 Uhr, wurde in der Fußgängerzone von Bad Harzburg eine 70-jährige Frau aus Goslar von einer jungen männlichen Person mit Klemmbrett angesprochen und um eine Spende gebeten. Sie selbst gab 10 Euro und teilte mit, dass auch andere Personen eine Spende gegeben haben. Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden, da der Verdacht des Betrugs besteht.

Einbruch

In der Zeit vom 13.04.2020 bis zum 23.05.2020, brachen unbekannte Täter in das ehemalige Forsthaus in Westerode ein und hielten sich dort längere Zeit auf. Wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt hat, möge sich bitte bei der Polizei Bad Harzburg melden.

Körperverletzung

Am Samstag, dem 23.05.2020, gegen 22.30 Uhr, kam es in einer Bad Harzburger Gaststätte zu einer Körperverletzung. Ein 60-jähriger Bad Harzburger betritt die Lokalität, ergreift den linken Oberarm eines 20-jährigen Bad Harzburgers und drückt zu, sodass dieser Schmerzen verspürt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. / Hau.

