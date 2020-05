Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen vom 24.05.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Seesen. Am Samstag, 23.05.2020, gegen 14.15 Uhr, beschädigte ein 81-jähriger Mann aus Bad Grund mit seinem Pkw Peugeot einen geparkten Pkw Porsche auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bahnhofstraße. Zeugen beobachteten den Mann, als er seinen Einkauf in dem Baumarkt fortsetzte und verständigten die Polizei.Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 600 EUR geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Holzhausen, POK

