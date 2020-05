Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Goslar (ots)

Am 23.05.2020, um 19.35 Uhr, befährt ein 50 jähriger Motorradfahrer aus Korschenbroich die L519 in Richtung St.Andreasberg. Höhe der Ortslage Jordanshöhe verliert er in Folge eines Fahrfehlers in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt zu Boden. Er rutscht ca. 20 m über die Fahrbahn und kommt dann an der rechtsseitigen Schutzplanke zum Stillstand. Bei dem Unfall wird der Kradfahrer schwerverletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entsteht Sachschaden.

i.A. Kellner, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell