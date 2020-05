Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zwei Kundgebungen in Goslar unter dem Motto "Deutschland gegen den Corona-Wahnsinn" und der Gegenkundgebung "Keine Nazipropaganda - Auch nicht unter dem Deckmantel CORONA"

Goslar (ots)

Am heutigen Tag fanden in Goslar in der Rosentorstraße vor dem alten Standesamt und auf der gegenüberliegenden Seite in der Kurve Rosentorstraße / Mauerstraße zwei angemeldete Kundgebungen unter dem Motto "Deutschland gegen den Corona-Wahnsinn" und der Gegenkundgebung "Keine Nazipropaganda - Auch nicht unter dem Deckmantel CORONA" statt.

An der Kundgebung "Keine Nazipropaganda - Auch nicht unter dem Deckmantel CORONA" nahmen in der Spitze bis zu 35 Teilnehmer teil und damit deutlich mehr als vom Anmelder erwartet. Die Kundgebung begann um 16:00 Uhr und endete ohne Vorkommnisse um 17:15 Uhr.

An der Kundgebung "Deutschland gegen den Corona-Wahnsinn" nahmen bis 11 Teilnehmer teil. Die Kundgebung wurde um 16:40 Uhr begonnen und endete um 18:00 Uhr. Aus der Kundgebung heraus wurde eine 40-jährige Passantin beleidigt. Die Polizei leitete hierzu ein Strafverfahren ein.

Pavone, PHK

