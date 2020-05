Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 21.05.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht; Schaden ca. 1000,- Euro

19.05.2020, 19.20 Uhr, Seesen, Engelader Straße. Der Fahrer eines Lkw mit Anhänger fuhr vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr, ohne auf den Pkw einer 37-jährigen Seesenerin zu achten, die die Engelader Straße stadtauswärts befuhr. Bei dem Ausweichmanöver nach rechts stieß die Pkw-Fahrerin gegen den Bordstein, wodurch ihr Pkw beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Trunkenheit im Straßenverkehr

19.05.2020, 23.10 Uhr, Seesen, Bismarckstr. Während einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 25-jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Alkoholtest ergab eine AAK von 1,43 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde einbehalten.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

20.05.2020, 13.15 Uhr, Wallmoden, Neiletal. Eine 17-jährige Fahrschülerin befuhr mit ihrem Fahrschul-Krad die Straße Im Leinetal, in Rtg. Lutter und wollte an einem parkenden Pkw vorbeifahren. Hierbei schätzte sie die Situation falsch ein und stieß gegen die hintere, linke Fahrzeugecke. Bei dem folgenden Sturz verletzte sie sich leicht am Kopf.

Parkplatzunfall, Schaden ca. 2000,- Euro

20.05.2020, 16.00 Uhr, Rhüden, Rewe-Parkplatz Beim Rangieren in einer Parklücke fuhr die 63-jährige Lutteranerin zu weit rückwärts in die Fahrspur und beschädigte dabei den Pkw eines 63-jährigen Seesener, der den Parkplatz befuhr. An dem Pkw der Verursacherin entstand kein Sachschaden.

Verkehrsunfall mit ca. 1000,- Euro Sachschaden

20.05.2020, 21.10 Uhr, Seesen, Talstr. Beim Fahren aus einer Parklücke stößt ein 47-jähriger Seesener gegen einen parkenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wildunfall, Schaden ca. 4000,- Euro

20.05.2020, 21.50 Uhr, Lutter, L 500 Eine 54-jährige Pkw Fahrerin aus Lamspringe befuhr die L 500 von Lutter in Rtg. Bodenstein und kollidierte mit einem querenden Reh. Das Tier verendete vor Ort. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. (hei)

