Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Bad Harzburg: Schwerverletzter Radfahrer

Goslar (ots)

Schwerverletzter Radfahrer

Gegen 12.45 Uhr befuhr eine 41-jährige männliche Person aus Bad Harzburg mit ihrem E-Mountainbike einen unbefestigten Waldweg, vom Molkenhaus kommend in Richtung Eckertal. Vermutlich verlor der Radfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte. Da der Radfahrer keinen Schutzhelm trug, zog sich dieser durch den Sturz schwerste Verletzungen im Kopfbereich zu. Die Bergung des Radfahrers gestaltete sich sehr schwierig, da der genaue Unfallort zunächst nicht bekannt war. Letztendlich konnte der Radfahrer durch den Einsatz von Polizei, Rettungsdienst, Bergwacht und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers geborgen und versorgt werden. Der schwerverletzte Radfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Braunschweig befördert.

