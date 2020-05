Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht am Torfhaus - Zeugenaufruf

Goslar (ots)

Am Montag, den 18.05.20, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es am Ortseingang Torfhaus, von Braunlage aus kommend in Fahrtrichtung Bad Harzburg, gegenüber der Einfahrt zum NDR Sendemast, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen den Pfosten, sowie die Verkehrsleitschilder der dortigen Verkehrsinsel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Auf Grund der Spurenlage vor Ort ist es wahrscheinlich, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Lkw handeln könnte, der aus der Einfahrt bzw. in die Einfahrt des NDR gefahren ist. Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Poliseistation Braunlage (05520/9326-0) zu melden.

i.A. POK'in Brunotte

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell