POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Braunlage

Am 20.05.2020, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Edeka Einkaufmarktes Brüggendiek in Braunlage, Am Buchholzplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Es wurde ein geparkter LKW, dunkler Ford Ranger, vermutlich beim Ausparken touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Eventuelle Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Telefonnummer: 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

