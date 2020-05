Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Oberharz

Goslar (ots)

Unfallflucht

Am Dienstag, den 20.05.2020, war in Clausthal auf dem Parkplatz beim Einkaufsmarkt Am Ostbahnhof ein kleiner weißer Pkw Suzuki in der Zeit von 09.30 Uhr bis 09.45 Uhr abgestellt. Der Fahrer des Pkw bemerkte dann erst zuhause eine Beschädigung im Bereich des hinteren rechten Kotflügels und erschien danach bei der Polizei. Kotflügel ist eingedrückt und zerschrammt, der Schaden wird auf 1000 EUR geschätzt. Hinweise hierzu bitte an das PK Oberharz, Tel.: 05323 /94110-0 /Krz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell