Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf nach Treppenhausbrand in Seesen

Goslar (ots)

Zeugenaufruf zum Brand einer Holztreppe in einem Wohngebäude

In der Nacht zum Sonntag, 17.05.2020, kam es gegen 01.00 Uhr in der Lange Straße in Seesen zu einem Feuer. Im Vorderhaus eines Wohn-/Geschäftsgebäudes brannte es unter einer hölzernen Treppe. Hier waren Gegenstände in Brand geraten. Das Feuer wurden von den Bewohnern rechtzeitig erkannt und konnte schnell mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Die Feuerwehr war nicht im Einsatz. Der Brand wurde von den Hausmitbewohnern erst im Laufe des Sonntages bei der Polizei gemeldet. Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Im Zusammenhang mit diesem Brand sucht die Polizei jetzt nach einer Gruppe Jugendlicher, die gegen 00.15 Uhr lautstark durch die Lange Straße in Richtung Innenstadt gezogen ist. Auf ihrem Weg sollen sie unter anderem auch einen Motorroller umgeworfen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Goslar unter der Rufnummer 05321/339-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell