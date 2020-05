POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Kraftstoffdiebstahl in Goslar-Vienenburg: In der Zeit von Freitag, den 15.05.2020, 13.00 Uhr, bis zur Feststellung am Montag, den 18.05.2020, 09:30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte/n Täter Kraftstoff aus zwei Firmen-Lkw abgezapft und entwendet. Die Firmenfahrzeuge parkten im Bereich des Firmengeländes in der Lierestraße in Vienenburg. Hierbei wurden die Tankdeckel der Fahrzeuge teils gewaltsam geöffnet. Die abgezapfte Menge wird zunächst auf 250 Liter geschätzt.

Anzeigen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und Diebstahl eines Hinweisschildes in Vienenburg: Bislang unbekannte/r Täter entwendete/n in der Zeit vom Freitag, den 15.05.2020, 15:30 Uhr, bis zum Montag, den 18.05.2020, 11:40 Uhr das vor dem Haupteingang angebrachte Hinweis-/Namensschild der Oberschule in der Breslauer Straße in Vienenburg. Außerdem wurde festgestellt, dass auf und oberhalb der Türen im Schulhof in bunten Farben mehrere Schriftzüge/Graffiti aufgebracht wurden. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden

Klemmbrettbetrüger in Bad Harzburg: Durch eine aufmerksame Bad Harzburgerin wurden in den Nachmittagsstunden des 18.05.2020 drei Männer osteuropäischen Ursprungs dabei beobachtet, wie sie im Bereich der oberen Fußgängerzone Passanten ansprachen und dabei Klemmbretter mit sich führten. Da sie selbst schon einmal auf sogenannte Klemmbrettbetrüger hereingefallen war, informierte sie das Polizeikommissariat über ihre Beobachtung. Die Hinweisgeberin sollte bis zum Eintreffen der Polizei den jeweiligen Standort der Personen mitteilen. Dies bemerkten sie scheinbar und verließen eiligst zu Fuß den Ort. Sie begaben sich zu einem hochmotorisierten in der Nähe abgestellten PKW mit Kennzeichen aus dem Bereich Siegen. Das Fahrzeug flüchtete vor dem gerade eintreffenden Streifenwagen mit hoher Geschwindigkeit, konnte jedoch auf der B 6 in Höhe Oker angehalten und kontrolliert werden. Die drei Insassen, männlich, 16 - 22 Jahre alt, aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen, führten mehrere Klemmbretter mit sich. Eine Überprüfung ergab, dass zwei von ihnen einschlägig im Bereich Betrug, Klemmbrettbetrug, vorbestraft sind. Bei einem Klemmbrettbetrug täuschen die Täter z.B. vor, dass sie für eine gemeinnützige Institution tätig sind und für taubstumme und behinderte Kinder sammeln würden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Das Geld wird von den Tätern einbehalten. Die meldende Passantin gab weiterhin an, dass sie im Rahmen ihrer Beobachtung festgestellt habe, dass die Personen offensichtlich mit einem Ehepaar gesprochen haben.Dieses Ehepaar habe ihr gegenüber mitgeteilt, dass eine Spende getätigt worden sei. Daher wollte das Ehepaar am Folgetag eine Strafanzeige bei der Polizei erstatten. Die Klemmbretter wurden durch die einschreitenden Beamten sichergestellt. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem PK Bad Harzburg in Verbindung zu setzen.

