Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 17.05.2020

Goslar (ots)

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Im Zeitraum vom Freitag, den 15.05.2020, ca 20:00 Uhr bis zum Sonntag, den 17.05.2020, 20:20 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter während der Abwesenheit des Hauseigentümers in ein Wohnhaus in der Straße Am Steinfeld in Braunlage einzubrechen.

Dem oder den Tätern gelang es jedoch weder ein Fenster, welches zur Straße liegt, noch die Haustür aufzuhebeln. Daraufhin ließen der oder die Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt vom Ort.

Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i.A. Pauls, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell