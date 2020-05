Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: In der Zeit vom Samstag, 16.05.20, 18:00 bis Sonntag 17.05.20, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Vielzahl von Ruhestörungen

In der Nacht zum heutigen Sonntag musste die Polizei Goslar zu einer Vielzahl von Ruhestörungen anfahren. Die Einsatzanlässe waren dabei überwiegend im Stadtgebiet von Goslar und durch das Abspielen lauter Musik geprägt. Da sich die Verursacher in allen Fällen kooperativ und einsichtig zeigten, konnte auf weitere polizeiliche Maßnahmen verzichtet werden.

Sachbeschädigung:

Weiter kam es in der Nacht zum heutigen Sonntag, um 02:30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Hildesheimer Straße. Dabei wurde ein Fenster mit unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Tatzeitpunkt dürfte gegen 02:30 Uhr gewesen sein.

Die Polizei Goslar nimmt sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 0521/ 339 -0 entgegen.

Körperliche Auseinandersetzungen:

Am gestrigen Tag, um 18:20 Uhr, kam es in der Frankenbergstraße in Goslar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei soll das 19- jährige Opfer mit einem Regenschirm geschlagen worden sein. Hierdurch verletzte sich das Opfer leicht. Der Täter flüchtete unerkannt. Ein Zeuge der Tat meldete sich bereits bei Polizei. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Goslar auch weitere Hinweise zur Tat unter der Tel. 05321-339 0 entgegen.

Zudem kam es gestern gegen 15:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Stadtteils Georgenberg / Goslar. Dabei sollen sich eine 61 -jährige Frau und eine 47- jährige Frau gegenseitig an den Haaren gezogen und "Kratzer" zugefügt haben. Beide Frauen waren lediglich leicht verletzt und beschuldigen sich einander der Tat. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

i.A. Dankenbring, PHK, PI Goslar

