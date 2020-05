Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 17.05.2020

Goslar (ots)

Altkleider entwendet und Hammer nach Zeugen geworfen

Am 17.05.2020, um 02:15 Uhr, wurden drei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie von einem Altkleidercontainer auf dem Parkplatz des TEDi-Marktes über die Bauhofstraße in Clausthal-Zellerfeld in Richtung Robert-Koch-Straße liefen. Eine der Personen trug dabei einen gelben Sack. Wie sich später herausstellte, befanden sich darin Altkleider. Ein Mitarbeiter eines Wachdienstes beobachtete den Vorfall, hielt mit seinem Pkw in der Nähe an und öffnete die Seitenscheibe seines Pkw. Eine der männlichen Personen rief nun zu ihm "Steig aus, ich schlag Dir Dein Hirn aus dem Kopf!" und warf einen Hammer in Richtung des Pkw. Der Hammer verfehlte das Ziel und wurde vom Täter wieder aufgenommen. Anschließend flüchtete der Hammerwerfer mit seinen Komplizen in die Robert-Koch-Straße. Den gelben Sack ließen sie zurück. Er wurde als Spurenträger sichergestellt. Hinweise zu den drei Tätern werden erbeten.

