Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Flasche aus Zug geworfen

Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) (ots)

Ein 44-Jähriger hat am gestrigen Donnerstagabend (30.01.2020) gegen 22:30 Uhr am Bahnhof Oppenweiler eine Glasflasche aus dem Fenster eines stehenden Zuges in Richtung einer Reisenden geworfen. Ein in dem Regionalexpress nach Crailsheim befindlicher Zeuge beobachtete die Tat und filmte den Flaschenwurf des tatverdächtigen deutschen Staatsangehörigen. Alarmierte Beamte der Landespolizei nahmen den mutmaßlich alkoholisierten Mann beim nächsten Zughalt in Sulzbach an der Murr vorläufig fest und verbrachten ihn auf ein Polizeirevier. Nach bisherigen Erkenntnissen verfehlte wohl der geworfene Gegenstand die bislang unbekannte Geschädigte. Ob es sich bei der Tathandlung um einen gezielten Flaschenwurf handelte ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei, die sich wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung gegen den 44-Jährigen richten. Zeugen, sowie insbesondere die unbekannte Frau, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

