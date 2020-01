Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Kontrolleur getreten

Ludwigsburg (ots)

Ein 29-Jähriger hat am Mittwoch (29.01.2020) gegen 17:40 Uhr versucht einen 23-jährigen Fahrkartenkontrolleur am Haltepunkt Favoritepark zu treten und beleidigte im Anschluss zwei Polizeibeamte. Der syrische Staatsangehörige war zuvor durch den 23-jährigen Prüfdienstmitarbeiter ohne Fahrkarte in einer S-Bahn der Linie S4 angetroffen worden und sollte daraufhin am Haltepunkt Favoritepark von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Beim Ausstieg stürzte der 29-jährige Tatverdächtige offenbar ohne Fremdeinwirkung auf den Bahnsteig, woraufhin ihm der Fahrkartenkontrolleur beim Aufstehen helfen wollte. Wohl in der Annahme, dass dieser für seinen Sturz verantwortlich war, versuchte daraufhin der 29-Jährige den Mitarbeiter der Deutschen Bahn zu treten. Anschließend flüchtete der polizeibekannte Mann, stellte sich allerdings kurz darauf einer zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeistreife. Da die Identität des 29-Jährigen vor Ort nicht festgestellt werden konnte, verbrachten ihn die Bundespolizisten auf ein nahegelegenes Polizeirevier. Während der Fahrt beleidigte er die eingesetzten Beamten. Im Zuge einer anschließenden Durchsuchung konnte zudem ein hochwertiges Parfüm bei dem 29-Jährigen aufgefunden und sichergestellt werden, bei dem es sich um mutmaßliches Stehlgut aus einem Diebstahl handeln könnte. Der im Landkreis Ludwigsburg wohnhafte Mann muss nun u.a. mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und der versuchten Körperverletzung rechnen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell