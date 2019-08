Polizei Steinfurt

POL-ST: Einbruchdiebstahl

Saerbeck (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Marktstraße Zugang zu einem Gasflaschenlager. Zwischen Sonntag (04.08.), 17.00 Uhr, und Montag, 7.05 Uhr, durchtrennten sie das stabile Vorhängeschloss der Tür des Lagers. Die Täter entwendeten eine noch unbekannte Menge an Gasflaschen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Emsdetten (Tel.: 02572/93064415) in Verbindung.

