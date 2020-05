Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 17.05.2020

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Müll entsorgt

Freitag / Samstag, 15.05 / 16.05.2020, Feldflur Harlingerode, Immenröder Strasse. Vermutlich in der Nacht zum Samstag entsorgten bislang Unbekannte mehrere Kabel, Fahrzeugteile und Schränke am Hurlebach bzw. im Pumpwerkteich. Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug oder Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, bitte an die Polizei Bad Harzburg, Tel. 05322-911110

Krause, PHK;

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell