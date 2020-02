Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Vorfall vor der Postfiliale in der Hauptstraße - Hinweise an den Polizeiposten Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen vor der Postfiliale in der Hauptstraße abgestellten VW Caddy beschädigte am vergangenen Donnerstagnachmittag (06.02.2020), etwa gegen 15 Uhr ein bislang noch nicht ermittelter Autofahrer beim Vorbeifahren und entfernte sich danach unerlaubt.

An dem Auto wurde der Außenspiegel beschädigt, so dass Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Verursacher kümmerte sich nicht weiter um die Angelegenheit und "machte sich aus dem Staub". Möglicherweise könnte eine schwarze Limousine, evtl. Kia, als Verursacherfahrzeug in Frage kommen. Kunden der Postfiliale, Anwohner und sonstige Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, Tel.: 06203/892029, in Verbindung zu setzen.

