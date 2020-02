Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Schriesheim/Heidelberg: Wieder Telefonanrufe von angeblichen Familienangehörigen... Polizei bittet um Vorsicht

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Acht weitere Fälle, bei denen vermeintliche Familienangehörige finanzielle Notlagen vorgaukelten, wurden am Mittwoch bei der Polizei bekannt.

Sieben Bürger aus Weinheim und Schriesheim erhielten am Mittwochmittag Telefonanrufe. Allesamt waren jedoch gleich zu Beginn misstrauisch und auch entsprechend sensibilisiert, so dass die Gespräche rechtzeitig beendet wurden. In Heidelberg wurde ein Senior jedoch derart von seinem "Enkel" instrumentalisiert - er gab an, aufgrund eines Autounfalls dringend Geld zu benötigen -, dass er bei seiner Bank bereits mehrere tausend Euro organisiert hatte. Rechtzeitig erhielten die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg Kenntnis, so dass es zu keiner Geldübergabe gekommen ist.

