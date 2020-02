Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Gaststätteneinbruch "Am Hauptbahnhof" - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stieg in der Nacht zum Mittwoch durch ein offenstehendes Fenster in die Räumlichkeiten einer Gaststätte "Am Hauptbahnhof" ein. Im Innern brach er den Zigarettenautomaten brachial auf und ließ eine noch unbestimmte Anzahl an Zigarettenpackungen mitgehen.

In welcher Höhe Gesamtschaden entstand, ist aktuell noch nicht geklärt. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte ein Besucher des Lokals am Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, das Fenster geöffnet haben, um zu einem späteren Zeitpunkt in die Innenräume einsteigen zu können. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen aber noch an.

Am Mittwochmorgen bemerkte die Geschädigte den Einbruch und alarmierte die Polizei.

Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werde gebeten, diese dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/10030 mitzuteilen.

