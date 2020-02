Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach: Verursacherin rasch ermittelt...

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte ein Vorfall, der sich am Mittwoch auf dem LIDL-Parkplatz in der Berliner Straße zugetragen hat, rasch aufgeklärt werden. Ein zunächst unbekannter Autofahrer streifte beim Einparken den ordnungsgemäß abgestellten VW Golf und entfernte sich danach unerlaubt. An dem VW Golf wie auch an dem Verursacherfahrzeug entstanden Schäden, die mit jeweils 1.000 Euro zu beziffern sind. Eine Hemsbacher Bürgerin beobachtete das Geschehen und informierte die Beamten des örtlichen Polizeipostens. Diese konnten die Verursacherin im Laufe des Mittags ausfindig machen und auch an ihrer Wohnanschrift antreffen. Sie sieht nun einer Anzeige entgegen.

