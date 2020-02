Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Einbruch in Waschanlage - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Dienstag stiegen bislang unbekannte Täter über das Dach in die Waschanlage in der Gleisstraße ein. Im Innern machten sich die Unbekannten an dem Geldwechselautomaten zu schaffen, konnten diesen aber nicht aufhebeln. Offenbar ohne Beute zogen sie anschließend wieder ab; die Sachschadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Als Tatzeit kommt Dienstagabend, 17 Uhr bis Mittwochmorgen, 7 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, zu melden.

