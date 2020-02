Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Stadtteil Neckarstadt ein. Die Einbrecher drangen aus bislang ungeklärte Art und Weise in das Anwesen in der Riedfeldstraße ein und begaben sich ins erste Obergeschoss. Hier brachen sie die Abschlusstür einer Wohnung auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Eindringlinge durchsuchten die Wohnung und entwendeten eine Kassette mit Bargeld, drei Fotoapparate, mehrere Sonnenbrillen und CDs, sowie elektronische Geräte und weitere Gegenstände in Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell