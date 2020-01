Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit Meldungen aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn, Main-Tauber-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Von hinten niedergeschlagen und bestohlen Am vergangenen Freitag, in der Zeit zwischen 23.00 - 23.15 Uhr verließ, ein 31-jähriger Mann aus Heilbronn eine Lokalität in der Lohtorstraße. Als er auf dem Heimweg war, bemerkte er zunächst eine Person vor sich, als er urplötzlich von hinten einen Schlag auf seinen Nacken verspürte. Er brach wohl sofort bewusstlos zusammen. Als er wieder zu sich kam, bemerkte der Mann das Fehlen seines Mobiltelefones und seines Bargeldes in Höhe von ca. 40-50 Euro. Dieses hatte er in der Gesäßtasche seiner Hose verstaut. Die Täter übersahen aber seine Geldbörse und ein weiteres Mobiltelefon, welches er in seiner Anzugjacke bei sich trug. Der Überfallene konnte keinerlei Täterbeschreibung abgeben, vermutet aber, dass es zwei Täter waren. Der hinzugezogene Notarzt stellte im Nackenbereich leichtere Verletzungen fest, sowie klei-nere Schürfwunden. Ansonsten erlitt der Mann glücklicherweise keine weiteren Verletzun-gen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Überfall machen können, werden gebeten sich umgehend beim Polizeirevier Heilbronn unter Telefon 07131/104-2500 zu melden.

Erlenbach: Unfallflucht Am Samstag, gegen 18.30 Uhr, besuchte ein 53-jähriger Lenker eines Pkw Audi Q7 eine Be-senwirtschaft im Petersrain. Hierzu parkte er seinen Pkw Audi Q7 mit Stuttgarter Zulassung auf dem dortigen Parkplatz. Unmittelbar nach dem Beginn seines Aufenthaltes in der Gaststätte kam eine Mitarbeiterin auf den 53-jährigen zu und fragte ihn, ob er der Halter des Audi Q7 sei. Als er dies bejahte übergab ihm die Bedienung eine Notiz mit einem Kennzeichen aus Köln. Anscheinend habe eine weitere Dame auf dem Parkplatz beobachtet, wie der Lenker des Köl-ner Pkw den geparkten Q7 touchierte. Die Dame, die die Beobachtung gemacht hat, hat den Verursacher auch auf den Unfall ange-sprochen. Dieser stieg zunächst aus, schaute sich die Sache an und stieg dann wieder ein, offenbar mit der Bemerkung, dass er nichts feststellen konnte. Der 53-jährige Geschädigte schaute sich zu Hause den Schaden an und konnte im Bereich der vorderen Stoßstange Lackschäden erkennen. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, insbesondere die Dame, die sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notierte und mit diesem auch ge-sprochen hat. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Neckarsulm unter 07132/93710 entgegen.

Neckar-Odenwald-Kreis Mudau/Schloßau/Waldauerbach: Fahrraddiebe gehen um Vermutlich von Freitagabend auf Samstagfrüh gingen Langfinger mehrere Garagen und Schuppen an. In Schloßau "Am Limes" entwendeten sie aus einem unverschlossenem Holzschuppen ein Jugendfahrrad der Marke Bulls. Der Wert des Rades beläuft sich auf ca. 400 Euro. Wiederrum in Schloßau, gleich aus zwei Garagen beim Römerbad, ließen sie aus einer Gara-ge zwei Fahrräder und einen Hochdruckreiniger, aus der zweiten einen Motorfreischneider, mitgehen. Der Schaden hier beläuft sich auf mindestens 800 Euro. In Mudau, in der Bürgermeister-Bucher-Straße, entwendeten die Täter zwei Fahrräder. Eines davon war ein Mädchenfahrrad der Marke Bulls in grau/grün und ein Herrenrad der Marke Radon in schwarz/weiß. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass jeweils der oder die gleichen Täter für die Diebstähle verantwortlich sind. Zeugen werden dringend gebeten sich mit dem Polizeirevier in Buchen unter Telefon 06281/9040 in Verbindung zu setzen.

Main-Tauber-Kreis Tauberbischofsheim: Auto zerkratzt Bereits am vergangenen Freitag gegen 12.30 Uhr parkte ein 36-jähriger Mann aus dem Main-Tauber-Kreis seinen weißen Pkw Audi mit TBB-Zulassung in der Gymnasiumstraße. Als er am Samstag um 19.00 Uhr zu seinem ordnungsgemäß geparkten Pkw zurückkam, musst er fest-stellen, dass ein unbekannter Täter sein Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand beschädig-te. Die Fahrzeugtüre wies Kratzspuren auf, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Tauberbischofs-heim unter Telefon 09341/810 entgegen.

Michael Phillipp

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell