POL-MA: Sinsheim, Steinsfurt, Ehrstädt: Autofahrerin bei Glätteunfall schwer verletzt

Sinsheim / Steinsfurt / Ehrstädt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der K 4182 zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 23-Jährige schwer verletzt wurde.

Die junge Fahrerin fuhr auf der Kreisstraße zwischen Ehrstädt und Steinsfurt als sie um kurz nach 6 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken schleuderte das Fahrzeug in eine Böschung, fuhr diese hinauf und überschlug sich, sodass es auf dem Dach zum Stillstand kam. Die Fahrerin konnte sich trotz Kopfverletzungen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw erlitt Totalschaden.

Unfallursächlich war die nicht angepasste Geschwindigkeit bei eisglatter Fahrbahn. Während den Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße bis 8 Uhr gesperrt werden.

