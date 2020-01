Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Polizei fahndet mit Foto nach Diebin

Duisburg (ots)

Am Dienstag (1. Oktober 2019, gegen 11:45 Uhr) hat eine Unbekannte einer 69-Jährigen Frau in einem Supermarkt an der Rathausstraße den Geldbeutel mitsamt EC-Karte und dazugehöriger PIN-Nummer gestohlen. Wenige Minuten später hat die Frau mit der Karte an einem Geldautomaten Geld abgehoben. Die Polizei Duisburg fragt: Wer kennt die Frau auf den Bildern? Hinweise nimmt das Kommissariat 14 unter der 0203/2800 entgegen. (cd)

Hier finden Sie die Bilder: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-taschendiebstahl-computerbetrug

