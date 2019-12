Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bestohlen beim Einkauf

Speyer (ots)

Bei der Anprobe in einem Schuhgeschäft in der Maximilianstraße ließ eine 58-jährige Kundin ihre Handtasche für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Dies wurde von einem bislang unbekannten Dieb ausgenutzt, um aus dieser Tasche die Geldbörse zu entwenden. Gerade in der Vorweihnachtszeit sind vermehrt Taschendiebe unterwegs. Achten Sie auf Ihre Wertsachen!

