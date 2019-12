Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall durch grob verkehrswidriges Überholen

Speyer (ots)

06.12.2019, 06.30 Uhr. Ein Sattelschlepper befuhr die K3 (Industriestraße) Richtung Stockholmer Straße. In Höhe der Einmündung zur Fa. Isover G+H wurde dieser in einer unübersichtlichen Rechtskurve von der 26-jährigen Fahrerin eines Hyundai überholt. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste die Hyundai-Fahrerin den Überholvorgang abbrechen und kollidierte beim Wiedereinscheren mit dem Auflieger des Sattelschleppers. Dieser wiederum setzte seine Fahrt fort. Womöglich hat der Fahrer den Anstoß nicht bemerkt. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Aufgrund dieses Verkehrsunfalls musste der nachfolgende 22-jährige Fahrer eines Audi abbremsen. Dies wiederum wurde durch einen 27-jährigen Opel-Fahrer zu spät erkannt, welcher auf diesen auffuhr. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

