Polizei Duisburg

POL-DU: Düsseldorf/Duisburg: Böller auf Schiff geworfen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntagmorgen (12. Januar, gegen 8 Uhr) von der Rheinkniebrücke (Rhein km 743,570) Böller auf fahrende Schiffe geworfen. Ein 56-jähriger Schiffsführer eines Schubverbandes, der in Richtung Duisburg unterwegs war, bemerkte den Vorfall und rief die Polizei. Die Böller verfehlten das mit Schwefelsäure beladene Schiff nur knapp. Niemand wurde verletzt, es entstand kein Sachschaden. Die Wasserschutzpolizei (WSP) fahndete am Sonntag wasserseitig nach den Tätern. Auch die Düsseldorfer Beamten versuchten von Land das Duo zu fassen. Das Zentrale Kriminalkommissariat der WSP (ZKK) hat jetzt die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat zwei Unbekannte - einer von ihnen trug zur Tatzeit eine weiße Wollmütze - auf der Rheinkniebrücke gesehen und kann Angaben zu dem Duo machen? Zeugen melden sich bitte beim ZKK unter 0203 2800. (stb)

