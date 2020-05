POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.05.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.05.2020

Goslar (ots)

Polizei erhöht Präsenz und Kontrollen

In den zurückliegenden Wochen nahmen die Gewaltdelikte im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Goslar zu. Als Schwerpunkt konnte der Bereich rund um den Goslarer Bahnhof ausgemacht werden. Aber auch weitere Städte des Landkreises blieben von diesen Straftaten nicht verschont. So kam es unter anderem in Bad Harzburg und Seesen zu Straftaten mit erheblichen Ausmaß für die Beteiligte.

Um weitere Straftaten zu verhindern, ergriff die Polizeiinspektion Goslar nun die Initiative. Das Sicherheitsgefühl der Bürger im Landkreis soll gestärkt werden. Christian Priebe, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, kündigte daher landkreisweite Maßnahmen an polizeilich relevanten Orten an und fügte hinzu, dass die polizeiliche Präsenz in den nächsten Wochen für alle spürbar und sichtbar sein wird.

Gesagt, getan: Seit dem vergangenen Donnerstag ist die Polizei Goslar täglich, teils mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, an den unterschiedlichsten Stellen präsent und führt Kontrollen durch.

Durch die Erhöhung der polizeilichen Präsenz sollen in ersten Linie Gewalttaten, bei denen möglicherweise Dritte zu Schaden kommen könnten, verhindert werden. Gleichzeitig gilt es Straftaten aufzudecken bzw. -klären.

Nach nur kurzer Fahndung konnten am vergangenen Freitag vier Täter einer Schlägerei, welche sich in Goslar in der Rosentorstraße ereignet hatte, gestellt werden.

Zusätzlich wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffen- bzw. Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet. So wurden an den bisherigen Einsatztagen 3 verschiedene Messer, Baseballschläger, selbst hergestellte Hiebwaffen und Drogen beschlagnahmt, die jeweils griffbereit in den kotrollierten Fahrzeugen lagen.

Dieses, so erklärt der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, zeigt, dass die Entscheidung die Polizeipräsenz zu erhöhen, genau richtig gewesen ist. Daher hat sich die Leitung der Polizeiinspektion Goslar dazu entschlossen, die Maßnahme nach den ersten Erfolgen nicht enden zu lassen. Das polizeiliche Aufgebot wird auch in den nächsten Wochen erhöht bleiben, um somit schnell an möglichen Brennpunkten agieren zu können. Darüber hinaus ist bei der Polizeiinspektion Goslar eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet worden, die die "schwerwiegenden" Straftaten der vergangenen Wochen zentral bearbeitet.

