Polizei Düren

POL-DN: Wohnmobil gestohlen - Urlaubspläne vereitelt

Aldenhoven (ots)

Diebe entwendeten ein bereits gepacktes Wohnmobil in Aldenhoven und vereitelten so die Urlaubspläne eines Ehepaares.

Ein Ehepaar aus Aldenhoven, Konrad-Adenauer Straße hatte ihr, bereits für den bevorstehenden Urlaub gepacktes und vorbereitetes Wohnmobil vor ihrem Haus abgestellt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde das Fahrzeug von der Grundstückseinfahrt entwendet. Es handelt sich um ein weißes Wohnmobil Fiat Carthago FINIK mit den amtlichen Kennzeichen JÜL-MB78. Zeugen, die Angaben über das Fahrzeug machen können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

