POL-GS: Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 20.05.2020

Ort: 38690 Goslar OT Vienenburg, An der Clus Zeit: 20.05.2020, 12.13 Uhr

Ein 22 jähriger Auslieferungsfahrer stellte seinen Lieferwagen Renault Master in der Straße An der Clus ab. Hierbei sicherte er das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen. Das Fahrzeug rollte das abschüssige Stück herunter, durchbrach einen Zaun und überfuhr mit dem rechten Hinterrad einen Mauersockel, bevor das Fahrzeug kurz vor einem Wohngebäude zum Stehen kam. Ein Abschlepper zog das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn. Am Fahrzeug selbst entstand kein Sachschaden. Der Schaden am Zaun und an der Mauer dürfte sich auf etwa 500 Euro summieren.

