Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Diebstahl auf dem Parkplatz

Wickede (ots)

Am Dienstag, um 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Waltringer Weg zu einem Diebstahl. Eine 61-jährige Frau aus Ense lud ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos. Dabei stellte sie ihre Handtasche hinter dem Fahrersitz ab. Anschließend brachte sie den Einkaufswagen zurück. Dabei blieb ihr Auto unverschlossen. Zuhause bemerkte sie dann, dass ihre Handtasche weg ist. In der Tasche befanden sich Papiere, EC-Karte und Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell