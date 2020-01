Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Betrunkener will Polizisten aussperren

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 01:15 Uhr, bemerkte eine Polizeistreife auf der Berliner Straße einen Pkw der in "Schlangenlinien" unterwegs war. Sie stoppten den 34-jährigen Autofahrer aus Lippstadt. Bei der Kontrolle fiel sofort auf, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Vortest ergab den Wert von 1,76 Promille. Da der Mann einen Hund im Auto hatte, fuhren die Beamten ihn vor der Blutprobe nach Hause um das Tier dort abzusetzen. Nachdem der Lippstädter seinen Hund ins Haus gebracht hatte, versuchte er die Polizisten an der Haustür auszusperren. Dies gelang ihm nicht. Die Beamten mussten daraufhin den plötzlich aggressiven Mann zunächst zu Boden bringen und ihm Handfesseln anlegen. Anschließend wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollzugsbeamte verantworten. (lü)

