Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 22.05.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht Donnerstag, 21.05.2020, zwischen 16.00 Uhr bis 17.10 Uhr Bad Harzburg, Kurhausstraße, Parkplatz "Am Kurpark" In der o.a. Zeit wurde ein Pkw Renault, Farbe braun, in Bad Harzburg, Kurhausstraße, auf dem Parkplatz Am Kurpark, ordnungsgemäß zum Parken abgestellt. Als die Fahrzeugnutzerin gegen 17.10 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass dieser an der vorderen rechten Fahrzeugecke durch einen anderen Pkw, vermutlich beim Rangieren, beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um ein gelb bzw. beige lackiertes Fahrzeug gehandelt haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Ruhestörung 6 Ruhestörungen wurden dem PK Bad Harzburg am Himmelfahrtstag gemeldet. Die Beschwerdeführer fühlten sich durch laute Musik auf den Nachbargrundstücken bzw. Nachbarwohnungen in ihrer Nachtruhe gestört. Die Verursacher wurden aufgesucht und nach klärenden Gesprächen waren die Ruhestörungen beseitigt.

