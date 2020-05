Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Diebstahl von Baustelle - 46-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim (ots)

Wegen des Verdachts des Diebstahls von einer Baustelle innerhalb der ehemaligen Benjamin-Franklin-Village wurde am Sonntagmorgen um 2 Uhr ein 46-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Der Mann war einer Polizeistreife im Bereich Birkenauer/Bensheimer Straße versteckt in einem Gebüsch liegend aufgefallen. Das mutmaßliche Diebesgut - ein Bolzensetzgerät mit Druckpatronen und Nägel, eine Diamanttrennscheibe, drei Wasserwagen und ein Gummihammer - wurde sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Käfertal dauern an.

