Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter auf Zittauer Baustelle erwischt

Zittau (ots)

Einsatzkräfte von Bundespolizei und Zoll kontrollierten am 18. Dezember 2019 um 08:30 Uhr eine private Baustelle in Zittau- Eckartsberg. Die Beamten trafen fünf ukrainische Männer im Alter zwischen 28 und 38 Jahren an, die gerade mit Fliesen-, Installations- und anderen Bauarbeiten beschäftigt waren. Da alle Fünf keine Dokumente vorweisen konnten, welche ihnen das Arbeiten in Deutschland erlaubt, wurden sie in Gewahrsam genommen. Durch die Bundeszollverwaltung wurden Anzeigen wegen Schwarzarbeit und durch die Bundespolizei wegen unerlaubtem Aufenthalt in Deutschland gefertigt. Die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen werden durch die Ausländerbehörde in Görlitz durchgeführt. Der Auftraggeber der Ukrainer ist im Visier der Ermittlungsbehörden.

