Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Geldstrafe bezahlt - Gefängnisaufenthalt über Weihnachten abgewendet

Bautzen (ots)

Bei einer am 19. Dezember 2019 auf dem Rastplatz Löbauer Wasser Süd durchgeführten Buskontrolle stellten Beamte der Bundespolizei Bautzen einen 61- jährigen Polen fest, welcher durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen Diebstahl gesucht wurde. Da der 61-Jährige in der Lage war, die geforderte Geldstrafe in Höhe von 488,50 Euro vor Ort zu bezahlen, konnte er einen 8-tägigen Gefängnisaufenthalt über Weihnachten abwenden und als freier Mann seine Reise fortsetzen.

