Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fünf auf einen Streich

Bautzen (ots)

Vier Schwarzarbeiter aus der Ukraine und einen zu lang aufhältigen Mann aus Moldawien stellten Bundespolizisten am 18. Dezember 2019 bei der Kontrolle eines polnischen Reisebusses in Bautzen fest. Die fünf Männer im Alter von 22, 28, 29, 32 und 52 Jahren waren als Insassen des Busses in Richtung Polen unterwegs. Die vier ukrainischen Männer wiesen sich zwar alle mit gültigen eReisepässen aus, auf Nachfrage nach dem Aufenthaltsort und Zweck, machten sie jedoch widersprüchliche Angaben. Bei der Nachschau im mitgeführten Gepäck fanden die Beamten dann allerdings Hinweise, dass alle Vier unerlaubt in Deutschland gearbeitet hatten. Der fünfte im Bund, ein 32-jähriger Moldawier, hat zwar nicht gearbeitet, sich aber zu lange im Bundesgebiet aufgehalten. Gegen alle Fünf wurden Strafanzeigen gefertigt und sie werden am heutigen Tag der Ausländerbehörde übergeben.

