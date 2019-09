Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Polizeiautobahnstation Montabaur (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 9:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der BAB 3 in FR Köln, Höhe Kilometer 90,500 (Gemarkung Großholbach). Nach ersten Ermittlungen kollidierten aus vorerst ungeklärter Ursache zwei Pkw der Marke BMW miteinander. In beiden Fahrzeugen wurden Insassen leicht verletzt. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass vermutlich ein drittes Fahrzeug mit ursächlich für den VU gewesen sein könnte.

Hinweise zu dem Unfall werden an die Polizeiautobahnstation Montabaur erbeten (02602 93270 oder pastmontabaur@polizei.rlp.de). Ebenso werden Hinweise zu einem dritten unfallbeteiligten, flüchtigen Fahrzeug erbeten. Es soll sich um einen silberfarbenen Pkw der Golfklasse handeln.

